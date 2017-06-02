Рок-фестиваль в Германии эвакуирован из-за угрозы теракта

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожидалось, что фестиваль посетят около 85 тысяч человек

Посетителей рок-фестиваля Rock and Ring в немецком Нюрбурге эвакуировали из-за террористической угрозы.

Организаторы попросили посетителей покинуть спокойно и без паники покинуть площадку мероприятия.

"В связи с террористической угрозой полиция посоветовала нам прервать фестиваль", - говорится в сообщении организаторов на официальной странице Rock and Ring в Facebook.

В заявлении регионального полицейского управления говорится, что повод для остановки концерта стали конкрентые сведения. Других подробностей не приводится.

Продолжится ли фестиваль, который должен был идти с пятницы по воскресенье, полиция решит в субботу.

Ожидалось, что фестиваль посетят около 85 тыс. человек. В этом году Rock and Ring отмечает свое 30-летие.

В последнее время музыкальные мероприятия несколько раз становились целями террористических нападений.

22 мая 2017 года теракт на концерте Арианы Гранде в британском Манчестере унес жизни 22 человек.

13 ноября 2015 года одной из целей преступников в Париже стал концерт группы Eagles of Death Metal. Тогда погибли 89 зрителей.