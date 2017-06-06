Протестантскую церковь Новокузнецка заподозрили в призывах к суициду

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Следственный комитет России по Кемеровской области начал доследственную проверку брошюр, которые распространяла Новоильинская протестантская церковь в Новокузнецке. По данным СКР, в тексте брошюр, которые находили местные жители в своих почтовых ящиках, могут содержаться призывы к суициду.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что жители города Новокузнецка обеспокоены содержанием информации в письмах, которые были разложены в их почтовые ящики. По их мнению, информация содержит призывы к суициду. В рамках проверки будет проведена лингвистическая экспертиза, которая даст оценку содержанию текста: содержит ли он какие-либо призывы и какую смысловую нагрузку несет", - говорится на сайте местного управления СКР.

Ранее на телеканале "Вести" вышел информационный сюжет о брошюрах церкви, якобы призывающих к самоубийству. В сюжете цитируются строчки из текста листовок: "Я твой Отец, я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной Отец. Я совершенный Отец, я жду тебя…" Телеканал также сообщает, что одна из жительниц Новокузнецка обратилась в городскую администрацию с просьбой проверить материалы, которая распространяет Новоильинская церковь.

Юрист церкви Ирина Яковлева рассказала Русской службе Би-би-си, что текст, используемый в листовах, распространялся на ресурсах церкви с 2014 года, но обратили на него внимание только сейчас.

"Следственный комитет просто проверяет достоверность информации, которая была в роликах указана. У нас все официально, все зарегистрировано. То, что мы распространяем нашу религиозную литературу, это предусмотрено как нашим уставом, так и законом", - сказала Яковлева.

Она добавила, что каждое слово в этом тексте соответствует "каноническому описанию библии, которой пользуются как католики, так и православные".

В России представители так называемых нетрадиционных религиозных конфессий не впервые испытывают проблемы с законом.

В апреле Верховный суд России запретил религиозную организацию "Свидетели Иеговы", признав ее экстремистской. Это произошло после того как несколько судов признали литературу, которую распространяла церковь, экстремистской. В частности, в 2014 году Верховный суд признал экстремистским сайт "Свидетелей Иеговы", а также несколько размещенных на нем книг.