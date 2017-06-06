Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие

Протестующие против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве вышли к администрации президента на Старой площади, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Сначала активисты собрались у входа в Госдуму, но их не пустили на слушания о реновации, и спустя несколько часов протестующие приняли решение направиться к администрации президента.

По оценке корреспондента Би-би-си, в стихийном шествии против реновации приняли участие около 300 человек. Колонну шествия возглавила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Русская служба Би-би-си ведет прямую трансляцию с шествия.

Некоторые активисты прошли от здания Госдумы до администрации президента, взявшись за руки. Некоторые повесили на свою одежду строительные красно-белые ленты в знак протеста против сноса. Некоторые активисты в толпе скандировали лозунги "Конституция" и "Собянина в отставку".

Московская полиция не вмешивалась в стихийное шествие активистов.

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В Госдуме 6 июня проходят общественные слушания по поводу принятия закона о реновации. Активисты собрались у здания Госдумы, надеялись попасть на слушания, но многие из них так и не смогли пройти внутрь.

В апреле в первом чтении Госдумой был одобрен законопроект о сносе пятиэтажных жилых домов во многих районах Москвы. Законопроект вызвал критику со стороны москвичей, правительства и самих депутатов. В мае был опубликован список домов, которые подпадают под проект реновации. В список вошли 4566 домов вместо изначально заявленных более 8 тысяч.

Жители этих домов с 15 мая имели право проголосовать за или против сноса их пятиэтажек. По заявлению московских властей, в первый день голосования в 60 районах столицы не нашлось ни одного человека, высказавшегося против реновации.