Путин предложил давать гражданство России только после присяги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин считает, что получение российского гражданства должен сопровождать "торжественный акт"

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы подумать над введением присяги или церемонии принесения клятвы при вступлении в российское гражданство.

"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны", - сказал Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Тот в ответ пообещал, что депутаты изучат международный опыт в этом вопросе и, с учетом российских традиций, предложат на утверждение президенту текст присяги или клятвы на верность России.

Путин в ходе встречи также заявил, что поддерживает внесение в законодательство нормы, позволяющей отбирать российское гражданство у людей, которые после его получения были уличены в террористической деятельности.

"Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию", - отметил он.

Предложения о введении присяги для иностранцев, принимающих гражданство России, звучали в Госдуме в прошлом месяце в ходе обсуждения законопроектов, внесенных в парламент после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Авторы этих документов предлагают отменять решения о предоставлении российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать Конституцию и законы России.

Нарушившими это обязательство будут считать тех, кто изначально получал его с целью "подрыва конституционного строя" России. Решать, имел ли место такой мотив, будет суд.

19 мая депутаты единогласно проголосовали за принятие соответствующих поправок.

Согласно действующему российскому законодательству, для лишения гражданства есть только одно основание - если в судебном порядке выяснилось, что заявитель предоставил фальшивые документы или заведомо ложные сведения о себе.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 15 пассажиров. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции "Площадь восстания". Власти признали случившееся терактом.

21 апреля Смольнинский суд Санкт-Петербурга посмертно лишил российского гражданства предполагаемого исполнителя преступления, уроженца Киргизии Акбарджона Джалилова. Кроме того, гражданства России были лишены арестованные по обвинению в причастности к теракту братья Акрам и Аброр Азимовы.

Основанием для отмены решения об их приеме в российское гражданство в МВД России назвали "предоставление заведомо ложных сведений".