Грозненский ФК "Терек" переименуют в "Ахмат"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переименовать клуб в честь первого президента Чечни потребовали болельщики, заявил его директор

Грозненский футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат" в честь первого президента Чечни Ахмада Кадырова, сообщили в совете директоров клуба. Там надеются, что переименовать команду успеют до начала чемпионата России по футболу, который стартует в июле.

"Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России", - сказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров в беседе с агентством ТАСС.

По словам Айдамирова, решение было принято после "многочисленных обращений болельщиков". "Благодаря первому президенту [Чечни Ахмату Кадырову] клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный"," - сказал Айдамиров.

Письмо с просьбой утвердить переименование отправлено главе региона Рамзану Кадырову, добавил он.

Официально клуб "Терек" был основан в 1958 году, однако фактически футбольный клуб в Чечне появился еще в 1946 году под названием "Динамо". С 1948 года по 1958 команда называлась "Нефтяник"

По итогам минувшего сезона РФПЛ "Терек" занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Во время первой чеченской войны 1994-96 годов Ахмат Кадыров воевал на стороне боевиков, а затем перешел на сторону российских федеральных сил, став при Владимире Путине президентом Чечни.

Кадыров был убит 9 мая 2004 года взрывом бомбы во время концерта по случаю Дня Победы на стадионе в Грозном. Президент Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

В прошлом году в честь Ахмата Кадырова назвали мост в Петербурге. Часть жителей города была против переименования. В интернете петицию против переименования моста подписали более 100 тысяч человек.

В 2005 году чеченский парламент обратился к российским властям с предложением переименовать город Грозный в Ахмат-Калу, но этого не произошло.