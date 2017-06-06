Амаль Клуни родила двойню
Британский адвокат Амаль Клуни, жена известного американского актера Джорджа Клуни, родила двойню - мальчика и девочку. Это первые дети звездной пары.
"Этим утром Амаль и Джордж с радостью сделали частью своей жизни Эллу и Александра Клуни. Элла, Амаль и Александр чувствуют себя прекрасно. Джордж на успокоительных, должен прийти в норму через несколько дней", - сказал журналистам пресс-секретарь актера.
Слухи о том, что пара ждет пополнения, появились в январе, когда Амаль Клуни была замечена на одном из мероприятий в свободном платье, скрывающем фигуру.
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Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Венеции в сентябре 2014 года.
39-летняя Амаль Клуни выступала в качестве адвоката по ряду громких судебных дел. В частности, она защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову.
55-летний Джордж Клуни является обладателем целого ряда престижных кинопремий. В частности, он дважды становился лауреатом премии "Оскар".