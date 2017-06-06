Коалиция США в Сирии вновь нанесла удар по сторонникам Асада

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны", - пояснили в коалиции

Коалиция под предводительством США вновь нанесла в Сирии авиаудар по сторонникам режима Башара Асада, вошедшим в зону деэскалации неподалеку от населенного пункта ат-Танф, сообщают в Пентагоне. Из сообщения ведомства следует, что военнослужащих сирийской армии в попавшей под удар группе не было.

"Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе группировки американских войск в Сирии.

В результате удара было уничтожено две артиллерийских установки, одно противовоздушное орудие, а также поврежден танк. Перед тем как нанести удар, коалиция сделала несколько предупреждений по специальной линии связи, говорится в сообщении.

Поселение ат-Танф находится недалеко от границы с Иорданией. Неподалеку от него расположена авиабаза, на которой спецназ США обучает повстанцев для борьбы с боевиками экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и других странах).

Коалиция наносит удар по поддерживающим Асада силам в районе ат-Танфа уже во второй раз на последние недели. В прошлый раз это произошло 18 мая. Удар был нанесен по продвигающейся к ат-Танфу колонне поддерживающих Асада ополченцев.

Как следовало из заявлений других оппозиционных групп, тогда под удар попали и силы сирийской армии, однако официального подтверждения этому нет.

В России сообщения о майском авиаударе квызвали критику. "Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос", - заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.