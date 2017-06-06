Uber уволил 20 сотрудников после расследования о домогательствах

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Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек после расследования о домогательствах, сообщают американские СМИ.

Компания подверглась ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании.

В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.

После скандальной публикации в компании были запущены два расследования.

Uber пока не комментировал информацию об увольнениях.

По данным Блумберг, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них.

В то же время, как пишет агентство, некоторые сотрудники Uber в результате расследования были уволены, в том числе несколько руководителей.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и иск от владеющей Google компании Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

За это время компанию покинули несколько топ-менеджеров.

В феврале основатель и глава Uber Трэвис Каланик стал героем скандального видеоролика: на записи он ругался с одним из водителей Uber относительно падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией.

В Uber по всему миру работают более 12 тысяч человек. Около 36% сотрудников - женщины, свидетельствуют собственные данные компании.