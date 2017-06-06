Uber уволил 20 сотрудников после расследования о домогательствах
Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек после расследования о домогательствах, сообщают американские СМИ.
Компания подверглась ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании.
В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.
После скандальной публикации в компании были запущены два расследования.
Uber пока не комментировал информацию об увольнениях.
По данным Блумберг, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них.
- Uber обещает к 2020 году запустить летающие такси без водителя
- Президент Uber Джефф Джонс обиделся и ушел в отставку
- Uber использует секретную программу Greyball для обмана властей
В то же время, как пишет агентство, некоторые сотрудники Uber в результате расследования были уволены, в том числе несколько руководителей.
За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и иск от владеющей Google компании Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.
За это время компанию покинули несколько топ-менеджеров.
В феврале основатель и глава Uber Трэвис Каланик стал героем скандального видеоролика: на записи он ругался с одним из водителей Uber относительно падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией.
В Uber по всему миру работают более 12 тысяч человек. Около 36% сотрудников - женщины, свидетельствуют собственные данные компании.