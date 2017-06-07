Саратовский минздрав отменил скандальный приказ о подростковом сексе

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Министерство здравоохранения Саратовской области отменило приказ, обязывающий медицинские учреждения предоставлять правоохранительным органам информацию о половой жизни несовершеннолетних. Отмена приказа связана с возникновением общественного резонанса, заявили в ведомстве.

"Начались споры по данному вопросу. Общество поделилось на сторонников и противников данного приказа. Сегодня министром было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную детальную проработку", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства агентство Интерфакс.

В ближайшее время по этому вопросу будут проведены дополнительные консультации с юристами, профильными врачами и специалистами различного уровня, добавили в минздраве.

Руководитель пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов заявил РИА Новости, что в обязательном порядке будут учтены "мнения и пожелания, высказанные через СМИ".

30 мая министр здравоохранения Саратовской области своим приказом обязал главврачей больниц информировать органы внутренних дел о случаях беременности и ее прерывания у девочек до 16 лет, а также о выявлении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем.

В ведомстве отмечали, что данная инициатива, целью которой является уголовно-правовая охрана детей и подростков, принадлежала управлению Следственного комитета по Саратовской области.

Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила министра здравоохранения России Веронику Скворцову и прокуратуру Саратовской области проверить законность приказа.

В то же время уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя в целом поддержала документ, хотя и назвала спорным пункт о передаче информации о выявлении у школьниц нарушений девственной плевы и венерических заболеваний.

В минздраве России пояснили, что медики могут передавать полиции информацию о пациенте без его согласия только в том случае, если вред здоровью был причинен в результате противоправных действий.