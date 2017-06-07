Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кристофер Рэй работал в администрации Джорджа Буша-младшего

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003-2005 годах.

В своем аккаунте в "Твиттере" Трамп охарактеризовал Рэя как "человека с безупречной репутацией".

Кристофер Рэй не только работал в администрации Джорджа Буша-младшего, но также был адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи.

В настоящее время Рэй работает юристом международной юридической компании King & Spadling и председательствует в группе, которая специализируется на правительственных расследованиях.

Должность главы ФБР остается вакантной с тех пор, как Трамп уволил предыдущего главу ведомства Джеймса Коми, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как ожидается, 8 июня Коми ответит на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования по этому делу.

Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией "величайшей охотой на ведьм". Российская сторона отрицает какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США.