Появилась запись столкновения лондонских террористов с полицейскими

Появилась видеозапись, на которой видно, как полицейские открывают огонь по трем мужчинам, осуществившим теракт в Лондоне в минувшую субботу.

Эти кадры, снятые уличными видеокамерами, запечатлели, как три человека с ножами нападают на прохожего на рынке Боро-маркет, а затем бегут в сторону полицейских, открывающих по ним огонь. Все трое были убиты.

Вечером 4 июня белый фургон, двигавшийся по Лондонскому мосту с севера на юг, выехал на тротуар и сбил несколько человек, после чего врезался в ограждение на южном конце моста. Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин; они побежали к находящемуся рядом рынку Боро-маркет, где стали нападать на посетителей баров и ресторанов.

В результате этого нападения погибли восемь человек. В больницах остаются 29 пострадавших в результате субботнего нападения; 10 из них - в критическом состоянии.

Image caption Жертвы нападения на Лондонском мосту и рынке Боро-маркет: Крисси Арчибальд, Себастьен Беланжер, Кирсти Боден, Игнасио Эчеверрия, Сара Зеленак, Ксавье Тома, Александр Пижар, Джеймс Макмаллан

В среду вечером полиция арестовала еще трех человек по подозрению в причастности к этому теракту в ходе обысков в восточном Лондоне.

К настоящему времени были арестованы уже 17 человек, из которых пять остаются под стражей.

Через несколько дней после теракта на Лондонском мосту Скотленд-ярд объявил имена нападавших. Это проживавшие в районе Баркинг на востоке Лондона Хурам Шазад Батт и Рашид Редуан, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба.

Видеозапись запечатлела прохожего, который попадает в кадр; затем видно, как за ним бегут террористы и наносит ему удары ножом.

Когда на место происшествия прибывают вооруженные полицейские, нападавшие устремляются к ним, после чего звучат выстрелы.

Затем полицейские наклоняются, чтобы обыскать тела убитых террористов, на которых были муляжи поясов смертника.

Полицейские прибыли на Боро-маркет через восемь минут после получения первого вызова.

Дэнни Шо, корреспондент Би-би-си по внутренней политике

Эта видеозапись производит одновременно пугающее и завораживающее впечатление. Полиция прибыла на место происшествия в рекордно короткий срок - через восемь минут после первого сигнала тревоги. Выстрелы прозвучали сразу после прибытия, и через шесть секунд все нападавшие были мертвы.

Действия полицейских были высокопрофессиональными и спасли немало жизней.

Газета Times также опубликовала другую видеозапись, которая зафиксировала встречу трех злоумышленников за пять дней до нападения.

Как пишет Times, эти кадры запечатлели, как трое будущих террористов встречаются у дверей спортзала в Баркинге.

На них видно, как Редуан бросает на землю свой телефон и уходит вместе с двумя другими почти на 10 минут, после чего возвращается и подбирает свой телефон. Эта запись была передана полиции, отмечает газета.

Три ареста

Правообладатель иллюстрации The Times Image caption Рашид Редуан, Хурам Батт и Юссеф Загба встречались за пять дней до нападения

В среду вечером, по сообщению столичной полиции, в Илфорде были арестованы двое мужчин: 27-летний мужчина подозревается в причастности к подготовке террористического акта, а 33-летний мужчина арестован по подозрению в торговле наркотиками.

Позднее там же был задержан третий подозреваемый в причастности к террористической деятельности. Это мужчина 29 лет.

Image caption На востоке Лондона в Илфорде полиция произвела несколько арестов

Тем временем живущая в Болонье мать одного из убитых на рынке в субботу - Юссефа Загбы, рассказала корреспонденту Би-би-си, что ее сын подвергся радикализации во время пребывания в Британии.

Она сообщила, что ее сын был под наблюдением полиции в Италии, и что она не понимает, почему британская полиция не обращала на него внимания.

Источник в итальянской полиции подтвердил, что Загба был включен в список лиц, находящихся под наблюдением, которым Италия делится со многими странами, в том числе и с Британией.

В марте 2016 года итальянские власти задержали Загбу в аэропорту Болоньи и при обыске обнаружили у него в телефоне экстремистские материалы, связанные с ИГ. Затем его сняли с рейса, улетавшего в Стамбул.

По данным Би-би-си, он не был арестован, но его имя было внесено в базу данных Шенгенской информационной системы как подозрительного лица.

Когда Загба прибыл в Британию, сотрудники пограничной службы должны были автоматически получить уведомление о нем от Шенгенской системы, указывает корреспондент Би-би-си Дэнни Шо.

"По одному неподтвержденному сообщению, это действительно произошло по прибытии Загбы в лондонский аэропорт Стенстед в январе, но по неизвестной причине его впустили в страну", - передает Шо.

Ранее сообщалось, что Хурам Батт был известен полиции и разведслужбам с 2015 года, но у Скотленд-ярда не было подтверждения его террористических замыслов.

Рашид Редуан утверждал, что он происходит из семьи марокканцев и ливийцев. Он женился на британской подданной 38-летней Чарисс О'Лири в Дублине в 2012 году. Его бывшая жена заявила, что глубоко поражена и опечалена его действиями.