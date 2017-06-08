Мать задержанного в Белоруссии борца Амриева обратилась к Лукашенко

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Роза Амриева, мать задержанного при пересечении белорусско-украинской границы чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурада Амриева, через белорусско-польский телеканал Белсат обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой не выдавать ее сына властям Чечни.

"Я обращаюсь к вашему президенту Лукашенко: пожалуйста, спасите моего сына от смерти! Помогите! Про Беларусь говорят, что там мужественные и справедливые люди. Я хочу, чтобы Лукашенко не поддавался и не позволил уничтожить Мурада", - заявила Роза Амриева в эфире телеканала.

"Преследование Мурада - месть за то, что его старший брат воевал в отряде (принимал участие во второй чеченской кампании в отряде, воевавшем против федеральных войск). Но тот, кто преследует, сам был одним из главных там, вместе воевали", - заявила женщина.

Белорусские и российские правозащитники в течение дня пытаются найти каналы помощи Мураду Амриеву, задержанному вечером 7 июня при пограничном контроле на белорусско-украинской границе. Причина задержания - межгосударственный розыск, инициированный российской стороной по обвинению в использовании заведомо подложного документа.

Российские правозащитники утверждают, что Мураду Амриеву опасно для жизни возвращаться в Чечню, где должны разбираться с формальной причиной задержания - неточной датой рождения, внесенной в его паспорт.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич заявил, что Мурад Амриев будет принудительно экстрадирован из Белоруссии в течение суток.

"После того, как все вопросы будут решены и согласованы, Мурада Амриева на нулевом километре передадут сотрудникам полиции Брянской области. Экстрадиция пройдет в течение суток - сегодня вечером или утром 9 июня", - заявил Юрий Пилькевич.

Белорусские правозащитники замечают, что случаи экстренной высылки редки в местной практике. Они пытаются связаться с коллегами из Казахстана, где сейчас находится с визитом президент Лукашенко, чтобы передать белорусскому лидеру просьбу матери и обращения правозащитников.

В сложившейся ситуации только воля президента способна решить судьбу Мурада Амриева, полагает ряд правозащитников.

Опечатка в паспорте

Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей. Правозащитники утверждают, что опкечатка в паспорте - лишь предлог для преследования, а его истинная причина - заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины.

В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудники брянских правоохранительных органов отрицали, что здание заблокировано чеченским спецназом.

Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.