Коалиция в Сирии сбила беспилотник провластных сил

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Силы сирийской оппозиции при поддержке США борются против ИГ на севере Сирии

Беспилотник сил, поддерживающих правительство Сирии, сбит после попытки атаковать силы международной коалиции во главе с США, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", - пояснил Диллон.

По его словам, это первый случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции.

Диллон также сообщил, что ранее в четверг коалиция нанесла удар по двум машинам, принадлежавшим проправительственным силам Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф.

Как отметил представитель коалиции, США продолжают использовать каналы связи с Россией в Сирии для предотвращения конфликтов.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 июня сообщил, что авиаудар возглавляемой США коалиции по Сирии унес жизни более 20 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

По данным активистов, в результате авиаудара погибли люди, пытавшиеся сбежать из контролируемого экстремистской группировкой "Исламское государство" района Ракки.

Поселение ат-Танф находится недалеко от границы с Иорданией. Неподалеку от него расположена авиабаза, на которой спецназ США обучает повстанцев для борьбы с боевиками экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и других странах).