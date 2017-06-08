Коалиция в Сирии сбила беспилотник провластных сил
Беспилотник сил, поддерживающих правительство Сирии, сбит после попытки атаковать силы международной коалиции во главе с США, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.
"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", - пояснил Диллон.
По его словам, это первый случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции.
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Диллон также сообщил, что ранее в четверг коалиция нанесла удар по двум машинам, принадлежавшим проправительственным силам Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф.
Как отметил представитель коалиции, США продолжают использовать каналы связи с Россией в Сирии для предотвращения конфликтов.
Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 июня сообщил, что авиаудар возглавляемой США коалиции по Сирии унес жизни более 20 мирных жителей, в том числе женщин и детей.
По данным активистов, в результате авиаудара погибли люди, пытавшиеся сбежать из контролируемого экстремистской группировкой "Исламское государство" района Ракки.
Поселение ат-Танф находится недалеко от границы с Иорданией. Неподалеку от него расположена авиабаза, на которой спецназ США обучает повстанцев для борьбы с боевиками экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и других странах).