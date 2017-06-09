Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле
- 9 июня 2017
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Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.
По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.
По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.
Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.
Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.
Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.
Заметка дополняется.