Прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду

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Прокуратура Испании обвинила футболиста команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов.

Речь идет о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011 по 2014 годы.

В заявлении прокуратуры говорится, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.

Обвинения основаны на данных испанских налоговых органов.

Футбольный клуб "Реал Мадрид" отказался комментировать эти обвинения. Просьба о комментарии к агентам Роналду также осталась без ответа. Ранее футболист отвергал подобные обвинения.

Прокуратура Испании предполагает, что в 2011 году Роналду не заплатил 1,4 миллиона евро налогов, в 2012 - 1,7 млн, в 2013 - 3,2 млн, в 2014 - 8,5 млн евро.

Известный португальский футболист Криштиану Роналду стал налоговым резидентом Испании в январе 2010 года.

Ранее о том, что он уклоняется от налогов, написал ряд крупных СМИ.

Европейские газеты, в том числе немецкая Spiegel, испанская El Mundo и британская Sunday Times, обвинили Роналду и Моуринью, а также некоторых других игроков европейских клубов в том, что они якобы выводили в офшорные зоны миллионы долларов, чтобы избежать уплаты налогов.

Газеты утверждали, что Моуринью и Роналду выводили деньги на счета в банках на Британских Виргинских островах, являющихся офшорной зоной.

В ответ агенты футболиста опубликовали скан документа, напечатанного на бланке налогового ведомства Испании, в котором говорилось, что Роналду не имеет задолженности по налогам.

Роналду занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, по версии Forbes. В прошлом году он заработал около 93 млн долларов.

Роналду не единственный спортсмен, у которого возникли проблемы с уплатой налогов в Испании.

В конце мая Верховный суд Испании подтвердил приговор аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который в июле прошлого года был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от налогов.