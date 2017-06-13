Задержанного на митинге в Москве Илью Яшина арестовали на 15 суток

Image caption Сам Яшин говорит, что не мог не подчиниться требованиям полиции, поскольку никаких требований не было

Сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" Илью Яшина арестовали на 15 суток по административному протоколу о неповиновении требованиям полиции, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Яшина признали виновным в административном нарушении по части 1 статье 19.3 КоАП. По версии правоохранительных органов, он отказывался подчинится требованиям сотрудников полиции, выкрикивал лозунги и сопротивлялся при задержании.

После оглашения решения находившиеся в зале суда активисты начали скандировать "Позор". Троих из них увели из зала, позднее на них составили протоколы о неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.

Сам Яшин отказался признать вину. Он заявил, что был задержан через несколько минут после того, как вышел из метро на станции "Тверская".

По словам Яшина, сотрудник полиции попросил его пройти в автобус для уточнения личности, после чего оппозиционера скрутили. "Я не мог отказаться подчинится требованиям полиции, поскольку ко мне не было никаких требований", - сказал Яшин.

Ходатайства о приобщении фотоматериалов задержания и вызове свидетелей, которые видели задержание на митинге, суд отклонил.

Адвокат Александр Глушенков также обратил внимание суда на то, что, по заявлению задержавшего активиста полицейского, Яшин был задержан в 15:30, хотя сам оппозиционер заявляет, что его задержали в 14:20.

Глушенков также сообщил, что при задержании Яшину были нанесены телесные повреждения. По словам адвоката, у Яшина подозрение на сотрясение мозга. На этих основаниях Глушенков попросил суд перенести слушания по делу.

После того, как судья отклонила все ходатайства защиты, Глушенков заявил об отводе судьи. Защите в этом тоже было отказано.

Сам Яшин в разговоре с Би-би-си заявил, что считает решение суда незаконным. Он и его защита планируют обжаловать решение в Мосгорсуде, а если потребуется - готовы дойти до Европейског осуда по правам человека.

Он также выразил опасения, что на него могут завести ещё одно дело из-за драки с активистом SERB Григорием Тарасевичем. По словам Яшина, в автозаке вместе с ним был Тарасевич, который стал обзывать и нападать на оппозиционера.

Между ними началась драка. По словам Яшина, через некоторое время Тарасовича вывели из автозака, и протокол на него составлен не был.

В понедельник, 12 июня, когда в стране отмечался День России, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов прошли как согласованные, так и несогласованные акции протеста, которые стали продолжением первой антикоррупционной акции оппозиционера Навального, состоявшейся 26 марта.

Митинг в Москве на Тверской улице, в котором намеревался принять участие Яшин, не был согласован властями, так как Навальный объявил об отказе выходить на согласованную площадку на проспекте Сахарова, обвинив власти в саботаже установки звукового оборудования, и перенес мероприятие на Тверскую.

По данным "ОВД-Инфо", только в Москве задержали 866 человек, 32 из них провели ночь в полиции. Всего на протестных акциях по всей России в этот раз были задержаны более тысячи человек. Самого Навального задержали еще в подъезде, когда он только ехал на митинг, и арестовали на 30 суток.