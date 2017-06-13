В сети "Мегафона" произошел второй за месяц сбой

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В сети мобильного оператора "Мегафон" произошел новый сбой. В Москве и ряде других городов России наблюдались сложности с голосовой связью.

"Снижение успешности дозвона - 20-30%. Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы", - говорилось в сообщении оператора в соцсети "ВКонтакте".

Позже представители "Мегафона" сообщили о восстановлении работы сети, добавив, что продолжают усиленный мониторинг ситуации.

Причины сбоя не уточняются.

19 мая в сети "Мегафона" произошел самый масштабный за историю компании сбой. Абоненты оператора в Москве и нескольких крупных городах Поволжья остались без связи на десять часов. С проблемами также столкнулись абоненты Yota - дочерней компании "Мегафона".

Как позже пояснил представитель оператора, сбой произошел из-за ошибки программного обеспечения, установленного в системе обработки данных компании. При этом газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что авария затронула систему HLR (Home Location Register), которая представляет собой большую базу данных о сим-картах абонентов.

Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков пообещал предоставить всем абонентам, которых затронула авария, компенсацию: 1 гигабайт трафика и 50 минут голосовой связи; 2 Гб трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на "Мегафон.ТВ".

Количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях, "Мегафон" не раскрывает.

После сбоя официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что в регионах, где были зафиксированы проблемы со связью у "Мегафона", был отмечен рост заявок на переход абонентов в МТС.