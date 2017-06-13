Основатель Uber оставит компанию на неопределенный срок

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Основатель и гендиректор такси-сервиса Uber Трэвис Каланик сообщил сотрудникам компании, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

В сообщении, которое цитирует Bloomberg, Каланик объясняет, что последние события, включая смерть его матери, заставили его задуматься и пересмотреть свое отношение к некоторым вещам. Теперь он хочет сфокусироваться на работе на себя и создании "команды руководителей мирового уровня".

Ранее совет директоров компании ознакомился с докладом бывшего генпрокурора США Эрика Холдера, рекомендовавшего ограничить роль Каланика.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В феврале этого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Кроме того, зимой в центре скандала оказался и сам Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией.

В Uber по всему миру работают более 12 тысяч человек. Собственные данные компании свидетельствуют о том, что около 36% сотрудников Uber - женщины.