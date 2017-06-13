Собянин назвал акцию 12 июня "подлой и опасной провокацией"

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "подлой и опасной провокацией" несогласованную акцию, которую организаторы провели 12 июня на Тверской улице вместо того, чтобы выйти на согласованную акцию на проспекте Сахарова.

По мнению мэра, инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно", и в результате "только чудом никто не пострадал". "Нам всем повезло, что обошлось без крови", - добавил он.

Полиция и Росгвардия же, по мнению Собянина, действовали профессионально. "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - цитирует его слова агентство Интерфакс.

Это первый комментарий Собянина по поводу несогласованной акции 12 июня и задержания ее участников. Его уже спрашивали о ней в день проведения, но тогда мэр не стал отвечать на этот вопрос.

В понедельник, 12 июня, когда в стране отмечался День России, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов прошли как согласованные, так и несогласованные акции протеста, которые стали продолжением первой антикоррупционной акции оппозиционера Навального, состоявшейся 26 марта.

Митинг в Москве на Тверской улице не был согласован властями, так как Навальный объявил об отказе выходить на согласованную площадку на проспекте Сахарова, обвинив власти в саботаже установки звукового оборудования, и перенес мероприятие на Тверскую.

По данным "ОВД-Инфо", только в Москве задержали 866 человек, 32 из них провели ночь в полиции.

Всего на протестных акциях по всей России в этот раз были задержаны более тысячи человек. Самого Навального задержали еще в подъезде, когда он только ехал на митинг, и арестовали на 30 суток.