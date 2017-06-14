Отморозивший пальцы при бегстве из США мигрант получил убежище в Канаде

Image caption Разак Иял (слева) отморозил пальцы, когда зимой перебирался через границу США и Канады

Выходец из Ганы Разак Иял, бежавший из США из-за боязни быть депортированным, получил в Канаде статус беженца. Во время побега Иял и его приятель пешком преодолели сотни километров. Из-за мороза Иял потерял пальцы на обеих руках.

"Я рад, потому что если я вернусь в Гану, то, возможно, лишусь жизни. А сейчас я лишился всего лишь пальцев", - заявил Иял в беседе с журналистами во вторник, после того как его заявка на получение статуса беженца была удовлетворена.

Иял и его приятель бежали в Канаду в начале января незадолго до инаугурации Дональда Трампа, который взял курс на борьбу с миграцией в США.

Мужчины доехали до одного из приграничных городов на такси, а дальше отправились пешком через заснеженные поля.

Им удалось пешком добраться до провинции Манитоба, где их подобрал проезжавший грузовик. Мужчины были госпитализированы.

Представитель отделения канадского миграционного ведомства в Манитобе отметил, что в районе города Эмерсон, где подобрали мигрантов, температура зимой может достигать -18 градусов по Цельсию.

Иялу дали статус беженца на основании того, что на родине ему, по его словам, угрожают власти. В интервью местным СМИ он жаловался на преследование со стороны властей Ганы.

Потерявший пальцы говорил, что его опасения быть депортированным в Гану связаны с мартовским указом Дональда Трампа, приостанавливавшего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Ганы в этом списке нет.

С тех пор как Ияла и его друга нашли в Манитобе и их история попала в СМИ, через участок границы в районе города Эмерсон перешли еще несколько сотен человек.

В июне на этом участке в километре от канадской границы нашли погибшую уроженку Ганы Мэвис Отутай, которая жила в США с просроченной визой и решила бежать в Торонто.

Политика Канады по отношению к беженцам резко контрастирует с политикой США после избрания Трампа. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своей первой встречи с Трампом в феврале обсудил проблему миграции, хотя заявил, что не хочет поучать Трампа.

Президент США, в свою очередь, защищал свою политику, заявляя, что она позволяет не пускать в США "неправильных" людей.