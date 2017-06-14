Оппозиционный турецкий депутат получил 25 лет за госизмену

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Энис Бербероглу (справа) перед началом заседания во Дворце правосудия в Стамбуле

Суд Стамбула приговорил одного из лидеров оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, депутата парламента Эниса Бербероглу к 25 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с государственной изменой.

Заместитель председателя главной оппозиционной партии страны стал первым депутатом от республиканцев, приговоренным к реальному тюремному сроку.

Соратники Бербероглу назвали приговор попыткой запугать оппонентов правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Эрдоганом.

"Заключение в тюрьму нашего законодателя - горький пример того, что судебная система страны находится под полным контролем исполнительной власти", - говорится в заявлении Народно-республиканской партии.

Бербероглу обвинили в передаче газете "Джумхуриет" ("Республика") секретных материалов, дискредитирующих турецкое правительство. Прокурор требовал для подсудимого пожизненное заключение.

В мае 2015 года журналисты "Джумхуриет" опубликовали видеозапись с полицейскими, которые обнаружили в грузовиках на юге Турции партию оружия и боеприпасов. По данным издания, оружие предназначалось для действующих на территории Сирии боевиков-исламистов и имело прямое отношение к турецким разведслужбам.

Власти Турции же настаивали на том, что грузовики, перехваченные вблизи сирийской границы, везли помощь сирийским туркменам, которых поддерживает Анкара.

Осенью 2015 года главный редактор "Джумхуриет" Джан Дундар и журналист издания Эрдем Гул были арестованы по обвинению в государственной измене, шпионаже и клевете в отношении органов государственной власти, а также в распространении недостоверной информации.

Иск против них подал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В итоге оба журналиста были признаны виновными в разглашении государственной тайны, главред был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы, его коллега получил ровно пять лет тюрьмы.