В Чечне закрыли дело против чемпиона мира по MMA Амриева

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Чеченская полиция прекратила уголовное дело против чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Мурада Амриева, которого подозревали в подделке документов.

В МВД Чечни сообщили, что дело было закрыто еще в среду, 14 июня, однако сам Амриев, по данным РБК, постановление о закрытии дела пока не получил. Уголовное преследование прекращено за истечением срока давности, сообщает РИА Новости.

Амриев находился в розыске по запросу чеченских властей - его подозревали в использовании заведомо подложного паспорта.

Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным "Новой газеты", Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета по предотвращению пыток обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был временно задержан на границе России и Украины.

После этого он направился в Белоруссию, где 8 июня опять был задержан. Чуть позже стало известно, что Амриева доставили к российской границе, после чего белорусские правоохранительные органы сообщили, что передали борца России. Сестра спортсмена рассказала Би-би-си, что после этого Амриева отдали чеченским силовикам.

На следующий день, 9 июня, спортстмен был освобожден из-под стражи. "Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно", - написал глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин на "Фейсбуке".

Позже Госдепартамент США выразил свою озабоченность в связи с задержанием Амриева. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ обвинил США в попытке "задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране".