Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам тюрьмы

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Прокуратура попросила приговорить бывшего владельца компании "Миракс групп" Сергея Полонского к восьми годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве элитного жилья на сумму более двух млрд рублей. Полонский не признает вину.

"Фигуранты, работая в корпорации "Миракс групп" на проектах "Кутузовская миля" и "Рублёвская Ривьера", завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд рублей [44,7 млн долларов], граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован", - цитирует Интерфакс прокурора.

Полонского также просят приговорить к штрафу в 900 тысяч рублей.

Бизнесмен скрывался от следствия и вкладчиков в Камбодже, но весной 2015 года его экстрадировали в Россию и заключили в московское СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой.

Экспертиза, назначенная Полонскому, показала, что он вменяем. Еще находясь на свободе, Полонский часто выступал с необычными заявлениями и совершал экстравагантные поступки.

На предварительных слушаниях в Пресненском суде он объявил о намерении баллотироваться в президенты России, но не на ближайших выборах.

Вместе с Полонским судят бывшего главу финансового департамента "Миракс групп" Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина. Они находятся под подпиской о невыезде и также не признают свою вину. Для них прокуратура запросила пять лет колонии и три года условно соответственно.

Еще трое бывших топ-менеджеров "Миракса" находятся за границей. Они заочно арестованы.