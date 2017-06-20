Почему в современных войнах так редки воздушные бои?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолет F-15 американских ВВС. Пока еще ни один такой самолет не был сбит в воздушном бою

Сбитый в небе над провинцией Ракка сирийский военный самолет стал первой с 1999 года вражеской машиной, уничтоженной американцами в воздушном бою.

Несмотря на то, что Голливуд любит в своих фильмах изображать воздушные поединки, в современных конфликтах они случаются все реже.

В XX веке пилотов, которые вели счет сбитым вражеским машинам на десятки, называли асами.

В Соединенных Штатах пилот, сбивший пять самолетов противника, уже считается асом. Но в ВВС США даже таких сейчас нет…

Уроки войн в Персидском заливе

В отчете Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США (CSBA) за 2015 год говорилось, что с начала 90-х в воздушных боях было сбито 59 самолетов противника, большинство из них - во время первой войны в Персидском заливе.

Когда в 2015 году турецкий истребитель сбил российский СУ-24 вблизи сирийской границы, разразился настоящий международный дипломатический скандал.

"Эра воздушных боев практически канула в лету, - считает научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джастин Бронк, специализирующийся на боевой авиации. - После совершенно непропорционального соотношения побед и поражений, достигнутого ВВС США и американской корабельной авиацией в ходе первой войны в Персидском заливе, режимы, против которых воюют США и их союзники, крайней редко оказывают им сопротивление в воздухе, поскольку знают, чем это закончится".

В той войне в начале 1991 года Ирак потерял в воздушных боях с самолетами коалиции 33 машины. В ответ, по данным CSBA, военно-воздушные силы Ирака сбили всего один самолет коалиционных сил (F-18) .

Этот урок привел к тому, что многие страны отказались от соперничества с США и их союзниками за господство в воздухе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Американский F-18 на дозаправке в воздухе, фото 31 мая 2017 года

"Даже на последних стадиях первой войны в Персидском заливе многие иракские пилоты предпочитали перелетать в Иран, чтобы избежать неминуемой гибели, а это было нелегкое решение, если вспомнить недавнюю жестокую войну между Ираном и Ираком", - напоминает Бронк.

По его словам, в ходе второй войны в Персидском заливе Саддам Хуссейн держал большую часть сохранившихся самолетов в подземных бункерах и не отправлял истребители в бой, чтобы не потерять свою авиацию.

А когда в 2011 году силы НАТО вторглись в Ливию, чтобы поддержать восстание против полковника Муаммара Каддафи, ВВС страны ничего не предприняли для защиты воздушного пространства страны.

В чем причина превосходства США в воздухе?

Во время Первой мировой войны воздушный бой заключался в том, чтобы поймать в прицел самолет противника, летящий с небольшой скоростью, и расстрелять его из пулемета или пушки.

Несмотря на технологические достижения, этот принцип воздушного боя не менялся в течении последующих 50 лет.

Однако настали новые времена: человеческий глаз стал уступать технике. Если в период с 1965 по 1969 год огнем пушек и пулеметов сбивались, по данным CSBA, 65% самолетов, то с 1990 по 2002 за счет меткости пилотов в воздушных боях было сбито всего 5% вражеских боевых машин. Остальное сделали ракеты.

"Исход современного воздушного боя практически полностью зависит от ракетных технологий и от того, кто первым засечет цель, - поясняет Бронк. - Все последние воздушные бои между высокоскоростными самолетами были очень скоротечными и их исход был предсказуемыми".

Большинство сбитых за последние два десятилетия вражеских самолетов находились слишком далеко, чтобы их мог заметить человеческий глаз, что явно говорит о превосходстве технологий над человеческими навыками.

И именно это дает США явное преимущество.

Америка тратит на военные технологии куда больше, чем любые другие страны, имеет намного больше авианосцев и задействует корабли слежения в помощь своей авиации.

При таком раскладе ВВС многих стран предпочитают не вступать в спор с превосходящим их по силе противником и используют свою авиацию для патрулирования или нанесения ударов по наземным целям.