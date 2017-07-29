Первые покупатели получили "бюджетную" модель электрокара Tesla

Правообладатель иллюстрации Tesla Motors via Reuters Image caption Первые тридцать покупателей - в основном это сотрудники компании - уже получили свои электромобили Model 3

Производитель электромобилей Tesla выпустил на рынок новую, третью серийную модель экологичного автомобиля, рассчитанного на массового потребителя.

На данный момент электрический пятиместный седан Model 3 - самая дешевая модель в линейке Tesla. Модель была представлена в марте прошлого года, а на этой неделе первые тридцать покупателей - в основном это сотрудники компании - получили свои электромобили.

Глава Tesla Илон Маск считает, что Model 3 - это лучший автомобиль за такую цену - как среди электромобилей, так бензиновых машин.

В самой дешевой комплектации Model 3 стоит 35 тысяч долларов. Как рассчитывает производитель, такая стоимость позволит заинтересовать широкий круг покупателей.

Тем не менее самый дешевый электромобиль Tesla стоит дороже основных конкурентов новой Model 3. Так, электромобиль Nissan Leaf можно купить за 30,68 тысяч долларов, а гибридный автомобиль Chevrolet Volt продается за 34 тысячи долларов.

Другие модели электромобилей Tesla представлены в более высоком ценовом сегменте. Так, самая низкая цена на электромобили Model S и Model X составляет 80 тысяч долларов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Глава Tesla Илон Маск считает, что Model 3 - лучший электромобиль за такую цену (35 тысяч долларов)

Согласно планам компании, каждую неделю в 2017 году будет выпускаться 5000 автомобилей Model 3, а в 2018 году - 10 тысяч.

Те, кто заказывает этот электромобиль сейчас, получат свою покупку только в следующем году.

Заказы с предварительной оплатой уже сделали более 500 тысяч покупателей.

Если Tesla действительно удастся продавать запланированное количество автомобилей, то по объему продаж в США компания обойдет BMW, Mercedes и Lexus.

Илон Маск на презентации первых автомобилей Model 3, которая прошла на заводе компании во Фримонте в Калифорнии, был в превосходном настроении и доехал до сцены на новом электромобиле Model 3.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Если Tesla действительно удастся продавать запланированное количество автомобилей, то по объему продаж в США компания обойдет BMW, Mercedes и Lexus

По словам Маска, все электромобили Tesla комплектуются системой автопилота.

"В будущем автомобили будут все более автономными... Вы сможете [пока машина едет сама] смотреть фильм, разговаривать с друзьями, спать", - говорит глава Tesla.

Капитализация компании Tesla почти удвоилась за период с декабря по конец июня в результате поддержки инвесторами стратегии Маска по трансформации своей компании, до сих пор занимавшей нишу роскошных электромобилей, в сферу массового производства.

Компания выпустила первые электромобили Model 3 через неделю после того, как власти Британии объявили, что с 2040 года они планируют запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

В начале июля автопроизводитель Volvo объявил, что станет первой традиционной автомобилестроительной компанией, которая пойдет на полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания за счет перехода на производство гибридных моделей и электромобилей.