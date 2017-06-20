В Португалии разбился пожарный самолет

  • 20 июня 2017

Пожарный самолет потерпел крушение в центральной Португалии, охваченной сильными лесными пожарами.

Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.

Заметка дополняется.

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