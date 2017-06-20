Первая встреча Порошенко с Трампом завершилась заявлением о России

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Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока российские силы не покинут восток Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер через несколько часов после завершения первой встречи между украинским президентом Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом.

"Это часть причины, по которой мы ввели санкции, потому что пока они не выйдут с востока Украины, санкции против России будут действовать", - цитирует Спайсера агентство Рейтер.

Несколькими часами ранее прошла первая встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко. В своем "Фейсбуке" Порошенко написал, что в США его заверили, что санкции против России останутся в силе.

"Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом я получил четкое подтверждение, что санкции с РФ не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины", - написал украинский президент.

Кроме того, по словам Порошенко, обсуждалась тема украинских граждан, находящихся в заключении в Крыму и в России.

"Передал руководству США письма от родственников украинских заложников, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях и в России. Получил заверения от администрации США о приложении усилий для освобождения украинских пленников", - написал он.

14 июня американский сенат одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. В частности, документ предполагает введение санкций против тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа.

20 июня казначейство США опубликовало новый список российских лиц и компаний, подпадающих под американские санкции. Помимо банков и компаний, работающих в Крыму, а также крымских чиновников, в новый список попала так называемая "ЧВК Вагнера" и компании Евгения Пригожина, которого СМИ называли покровителем "фабрики прокремлевских интернет-троллей".

Россия неизменно отрицает вовлеченность ее регулярной армии в конфликт на востоке Украины, а аннексию Крыма называет возвращением исконных территорий и восстановлением исторической справедливости.