Военные на вокзале в Брюсселе обезвредили подозреваемого смертника

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вооруженные солдаты уже больше года патрулируют людные места в Брюсселе

Военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе открыл огонь по мужчине, у которого заметили нечто похожее на пояс со взрывчаткой. Также есть сообщение о слабом взрыве. Вокзал, а также главная площадь бельгийской столицы, эвакуированы.

"На центральном вокзале произошел инцидент. Произошел взрыв, рядом с человеком. Этого человека нейтрализовали солдаты, которые присутствовали на месте", - цитирует представителя полиции агентство Рейтер.

До сих пор непонятно, жив ли он.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт.

По данным газеты Libre Belgique, ссылающейся на прокуратуру, мужчина, в которого стрелял военный патруль, имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой.

По данным газеты, он привел пояс в действие в момент, когда привлек внимание военнослужащих.

Несколько бельгийских СМИ сообщают, что перед этим мужчина крикнул "Аллах акбар!"

Пострадавших в результате инцидента нет, жив ли нейтрализованный мужчина, пока неясно.

После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя - Гранд-пляс, где в это время было много туристов.

Центральный вокзал - один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Поезда из-за рубежа, включая Великобританию, прибывают не на Центральный, а на Южный вокзал.

В марте 2016 года в нападениях на аэропорт и метро Брюсселя погибли 32 человека. С тех пор людные места в бельгийской столице постоянно патрулирует не только полиция, но и армия.

Как сообщает радиостанция RTL, при эвакуации магазины и рестораны получили распоряжение закрыть витрины ставнями.

По данным радиостанции, движение поездов по линиям метро, проходящим через вокзал, также было временно приостановлено.

Как сообщил Твиттер-аккаунт бельгийских железных дорог, по распоряжению полиции было прекращено движение поездов со всех трех главных вокзалов Брюсселя.