МГУ попал в сотню лучших вузов Европы по версии Times Higher Education

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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова занял 93 место в списке лучших вузов Европы в 2017 году по версии Times Higher Education.

В рейтинг из 400 лучших университетов Европы попали еще 23 российских вуза. Среди них лидирует МФТИ, который эксперты поставили на места 151-160, следом за ним идет Университет ИТМО, занимающий позицию 191-200.

Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), Казанский федеральный университет, МИФИ, Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет эксперты отнесли к группе вузов, занимающих 201- 250 места.

В пятерку лучших вузов Европы вошли четыре британских университета. Первую строчку рейтинга занимает Оксфордский университет, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона.

Четвертое место рейтинга - у Швейцарской высшей технической школы Цюриха. На пятом месте - Университетский колледж Лондона (UCL).

Ранее в июне свой рейтинг лучших вузов мира опубликовала британская компания Quacquarelli Symonds. В рейтинге QS World University Ranking МГУ поднялся со 108 места (2016 год) на 95 строку.

Из российских вузов после МГУ лучший результат в рейтинге Quacquarelli Symonds показал Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), который за год также улучшил свои позиции, и с 258-й строчки рейтинга поднялся на 240-ю. Новосибирский государственный университет за год поднялся с 291-го на 250-е место.

В России с 2013 года работает государственная программа "Проект 5-100", одна из целей которых - продвижение российских вузов в мировых рейтингах образовательных учреждений.

В феврале стало известно, что правительство России приняло решение сократить в ближайшие три года финансирование ведущих российских университетов, участвующих в госпрограмме, на примерно 12,7 млрд рублей (218,7 млн долларов).