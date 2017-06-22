Депутат из Улан-Удэ возглавил рейтинг доходов чиновников

Правообладатель иллюстрации Aleksey Smyshliaev/Tass

Член городского совета Улан-Удэ Вадим Бредний занял первое место в списке самых состоятельных чиновников и депутатов по версии Forbes.

По данным издания, в собственности регионального парламентария и его супруги более 20 земельных участков, пять жилых домов, два из которох находятся в Таиланде, автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки. Сумарный доход пары за 2016 год составил более 2,8 млрд рублей (46 млн долларов).

Член партии "Единая Россия" Вадим Бредний был избран депутатом горсовета в 2009 году. В прошлом он занимался бизнесом - в 1995 году Бредний открыл продовольственный оптовый центр "Титан". Сейчас в одноименную группу компаний входит розничная сеть, рыбозавод, мясоперерабатывающая фабрика, кондитерских цех, ресторан и фитнес-центр.

Супруга Вадима Бреднего занимает пост управляющего директора компании "Титан". В предыдущий рейтинг Forbes депутат из Улан-Удэ не попал.

Второе место в списке занял сенатор Валерий Пономарев, который, по данным Forbes, является совладельцем рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот", одного из крупнейших промышленных предприятий Камчатки.

Его семейный доход за прошлый год издание оценивает в 2,6 млрд рублей (43 млн долларов). В предыдущем аналогичном списке в 2015 году Пономарев занимал 23-ю строчку с результатом в 373 млн рублей (6 млн долларов).

Третий в рейтинге - глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Доход его семьи, по подсчетам издания, в 2016 году составил 2,3 млрд рублей (38 млн долларов).

Пост главы республики Минниханов занимает с 2010 года, до этого он возглавлял правительство Татарстана, еще ранее - министерство финансов региона. Рустам Минниханов также занимает должность председателя совета директоров "Татнефти".