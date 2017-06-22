Пользователи жалуются на блокировку российского сайта Google

Image caption У пользователей за пределами России проблем с доступом к сайту google.ru не возникло

Пользователи нескольких операторов связи пожаловались на блокирование доступа к сайту google.ru по требованию Роскомнадзора.

Известно о проблемах с доступом у нескольких десятков операторов, включая МТС. Также сообщается, что на сайт невозможно зайти через wi-fi московского метро.

В реестре запрещенных сайтов указано, что сайт www.google.ru был внесен в "черный список" еще в 2016 году. В Роскомнадзоре Русской службе Би-би-си заявили, что пока не могут прокомментировать случившееся.

Ранее сообщалось об уязвимости в системе блокировок сайтов Роскомнадзора, из-за чего провайдеры ограничивали доступ к сайтам, не попавшим в реестр.

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