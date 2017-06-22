Сечин "лично снял" вопрос о закупке икорниц и серебряных ложек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Закупка вилок-ложек - такой не было", - заявил Игорь Сечин на собрании акционеров "Роснефти" в Сочи

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ответил на вопрос о закупке серебряных столовых приборов за 11-15 000 руб. и двух икорниц за 83 100 руб. Ранее внимание к этой закупке привлек политик Алексей Навальный. "Вопрос прорабатывался, но я его снял лично", - сказал Сечин.

Вопрос о закупке для нужд "Роснефти" серебряных столовых приборов и дорогостоящих пледов главному исполнительному директору компании задали акционеры на годовом собрании, которое проходит в четверг в Сочи.

Сечин ответил, что такую закупку компания так и не провела, так как он лично отменил ее, пишут "Ведомости". При этом он уточнил, что приборы за 11-15 000 руб. и икорница за 83 100 руб. планировалось приобрести для комплектации вертолета, который используется на Дальнем Востоке.

"Закупка вилок-ложек - такой не было. Хотя в одной дочке на Дальнем Востоке такой вопрос прорабатывался, но я его лично снял", - цитирует ответ Сечина РБК.

На закупку компанией дорогой посуды и предметов интерьера в мае обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

По данным основателя ФБК Алексея Навального, "Роснефть" приобрела рюмки для водки за 11 тыс. рублей за штуку, чайные ложечки - 14 тыс. рублей за штуку, икорницы - 83 тыс. рублей за штуку (две штуки, как было сказано в протоколе закупочной комиссии), пледы бежевого цвета - 124 тыс. рублей за штуку и другие предметы.

Навальный утверждал, что информацию о закупке в ФБК прислали "ошарашенные сотрудники "Роснефти". Они также сообщали, что эта утварь нужна для вертолета компании.

Отмену закупки после заявления Сечина на собрании акционеров прокомментировал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", - сказал он.

Ранее представитель нефтяной компании обосновывал стоимость закупки тем, что менеджеры корпорации вынуждены работать во время дальних перелетов и что есть руками с пола сотрудники "Роснефти" не могут, напоминают "Ведомости".

Сечин на собрании акционеров также прокомментировал иск "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, поданный в башкирский суд. Он не согласился с мнением о том, что подобные иски могут ухудшить инвестиционный климат в России.

"Это повышает [инвестклимат]. Потому что дело идет о транспарантном ответственном поведении менеджмента и акционеров", - сказал он журналистам, передает Интерфакс.

В мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск более чем на 106 млрд рублей. Впоследствии суммма исковых требований была увеличена до 170,6 млрд рублей. В компании Сечина объяснили это изменнением курса рубля.

Размер денежных требований истцы объясняют убытками "Башнефти", понесенными, по их мнению, из-за действий АФК "Система" по реорганизации компании в 2014 году. Основное заседание Арбитражного суда в Башкирии должно состояться 27 июня.

В четверг президент АФК "Системы" Михаил Шамолин заявил, что его компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке. Подробности он не раскрыл.