Соратник Навального подал в суд на Медведева за бан в "Твиттере"

Правообладатель иллюстрации navalny.com Image caption О подаче иска к Медведеву соратник Навального сообщил в своем видеообращении

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева за то, что тот забанил его в "Твиттере". В ФБК считают, что таким образом глава правительства нарушил закон о доступе к информации о деятельности чиновников.

Албуров заявил о подаче иска к премьеру Медведеву в видеоролике, опубликованном на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В беседе с Русской службой Би-би-си Албуров уточнил, что подал исковое заявление в четверг в Пресненский районный суд Москвы. "Еще не понятно, приняли ли заявление", - уточнил он.

Как пояснил юрист Владлен Лось, чьи слова приводятся в ролике ФБК, аккаунт премьера в "Твиттере" является источником информации о деятельности государственных органов, а значит должен быть общедоступным.

Вывод о том, что "Твиттер" Медведева относится к таким источникам, Лось сделал исходя их того, ссылки на его страницы в социальных сетях размещены на официальном сайте правительства.

"Незаконная блокировка аккаунтов создает препятствие к осуществлению законных прав граждан на общественный контроль и доступ к информации", - резюмировал Лось.

"Это ограничение доступа к информации о деятельности госвласти, - добавил Албуров в разговоре с Би-би-си. - Она должна быть публичной, открытой, и "Твиттер" Медведева является его официальным "Твиттером" как источник информации".

По предположению Албурова, Медведев мог забанить его в "Твиттере" из-за расследований ФБК о его недвижимости.

В сентябре прошлого года несколько человек, включая Албурова и основателя ФБК Алексея Навального, сообщили о том, что @MedvedevRussia (верифицированный аккаунт премьера в "Твиттере") внес их в черный список и они больше не могут читать его сообщения.

Это произошло после того, как ФБК опубликовал расследование о даче в Плесе, которая якобы принадлежит Медведеву.

В марте 2017 года, спустя несколько дней после выхода фильма ФБК "Он вам не Димон" о "тайной недвижимости" Медведева, Навальный сообщил, что премьер также забанил его в социальной сети "Инстаграм".