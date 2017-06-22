Главу штаба Навального арестовали за трансляцию в YouTube

Правообладатель иллюстрации Korotaev Artyom/TASS Image caption Волков в суде заявил, что освещал антикоррупционные акции 12 июня в качестве журналиста

Начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на пять суток за нарушение порядка организации митинга, прошедшего в Москве 12 июня. Волков вел трансляцию несогласованной с властями акции в YouTube.

Решение принял Симоновский районный суд Москвы. Он постановил, что Волков организовал несогласованную акцию на Тверской улице в Москве "через видеохостинг "Ю-туб" (так написано в протоколе).

Сам Волков заявил, что освещал антикоррупционные акции 12 июня в качестве журналиста, ведя трансляцию в YouTube.

"12 июня в стране проходили антикоррупционные митинги, в некоторых городах были согласованные, в некоторых нет, и проходили в форме народных гуляний. С 6:30 утра до 15:30 я находился в офисе Фонда борьбы с коррупцией, все это время я вел живую трансляцию митингов, пока она не была прервана", - цитирует Волкова Интерфакс.

В вызове и допросе свидетелей судья отказала. Кроме того, судья отказалась просмотреть видеозапись трансляции, которую вел Волков.

Защита оппозиционера намерена обжаловать решение суда, сообщил его адвокат Иван Жданов.

В протоколе о правонарушении, который Волков ранее опубликовал в своем "Твиттере", говорилось, что 12 июня, находясь в офисе Фонда борьбы с коррупцией, он "с использованием интернет-ресурса, через видеохостинг "Ю-туб" организовал по адресу: г. Москва, ул. Тверская, от станции метро "Пушкинская" до станции метро "Охотный ряд", несогласованное с органами испольнительной власти публичное мероприятие", чем нарушил закон о митингах.

12 июня в России прошли антикоррупционный акции, организованные сторонниками Навального. Акция в Москве должна была состояться на проспекте Сахарова, однако накануне Навальный призвал людей выйти на Тверскую, объяснив это тем, что власти помешали установить сцену и звуковую аппаратуру на согласованной площадке.

Утром 12 июня Навальный был задержан полицейскими возле своего подъезда. В тот же день Симоновский районный суд признал политика виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия и назначил ему 30 суток административного ареста. Позже этот срок был сокращен до 25 суток.

На несогласованную акцию на Тверской в итоге пришли около 5 тысяч протестующих, свыше 700 человек были задержаны.

На проспекте Сахарова было меньше людей, а организатор согласованного с властями митинга Роман Рубанов из ФБК также был задержан полицией. Суд арестовал его на десять суток за неповиновение сотрудникам полиции.

В четверг Рубанов вышел на свободу, сообщили в ФБК.