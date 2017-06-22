В Москве в канализационном колодце погибли пять человек

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При проведении профилактических работ в канализации на западе Москвы погибли пять человек. Возникло задымление, пять из шести рабочих погибли на месте, сообщает Следственный комитет России (СКР).

"По предварительном данным, работы производили шесть человек, пятеро из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте СКР.

В канализации, расположенной на улице Боженко, произошло задымление, уточнили в ведомстве. Ранее официально подтверждалась смерть трех рабочих.

"Мы подтверждаем, что такой инцидент имел место. Наши подразделения работают на месте, а также службы города. Мы подтверждаем, что есть и жертвы, и пострадавшие", - сообщили ранее Русской службе Би-би-си в МЧС.

В пресс-службе также добавили, что взрыва по указанному адресу не было.

По данным ТАСС, в канализации произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого и погибли пять человек.

"При проведении работ по откачке воды в канализационном коллекторе глубиной десять метров пострадали шесть рабочих, из них пять погибли: двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ", - сказал, в свою очередь, источник РИА Новости.

Жертвами выброса газа в канализационном колодце стали строители "Мосэкостроя", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели рабочих.