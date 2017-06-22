Республиканцы представили проект реформы здравоохранения в сенате

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одобренную палатой представителей версию законопроекта президент Трамп назвал подлой, на что указывают и его оппоненты в стане демократов

Сенаторы-республиканцы представили в сенате доработанный проект реформы системы здравоохранения, который по их замыслу должен будет прийти на смену страховой системе Obamacare. Четверо сенаторов-республиканцев уже заявили, что не поддержат законопроект.

4 мая законопроект о здравоохранении одобрила палата представителей американского конгресса. "Отмена и замена" программы Obamacare - одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Судьба нового проекта уже поставлена под сомнение - четверо республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты, сенатора от Кентукки Рэнда Пола, заявили, что не готовы поддержать его на голосовании в сенате.

При этом демократам, если они захотят, чтобы законопроект не прошел, достаточно будет заручиться поддержкой всего троих сенаторов-республиканцев. Ранее демократы противостояли всем попыткам республиканцев отменить Obamacare.

"Нынешний законопроект не отменяет Obamacare," - говорится в заявлении Рэнда Пола. "Он не выполняет обещания, которые мы дали американскому народу. Я буду голосовать против того, чтобы он был принят в нынешнем виде, но я открыт для переговоров", - заявил сенатор.

Предыдущая версия законопроекта была одобрена палатой представителей конгресса 4 мая.

Новая версия законопроекта разрабатывалась в необычной атмосфере глубокой секретности группой представителей Республиканской партии во главе с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом. Он сохраняет структуру документа, одобренного палатой представителей, но также имеет ряд ключевых отличий, сообщает агентство Рейтер.

Сенатский проект предполагает еще более существенное сокращение программы Medicaid, предназначенной для страхования малообеспеченных американцев за счет налогов на более состоятельных. Правительствам некоторых штатов предлагается разрешить вводить дополнительный критерий наличия у страхуемого работы для получения страховки.

Также проект ужесточает критерии получения субсидий на медстраховку для бедных и отменяет штраф для тех, у кого ее нет - сейчас он составляет в среднем около 995 долларов в год.