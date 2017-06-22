Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России

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Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России, заявил секретарь Евросовета Дональд Туск. Санкции будут продлены до января 2018 года. В Евросоюзе считают, что Москва не смогла обеспечить выполнение минских договоренностей.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - написал Туск в "Твиттере".

Решение лидеров Евросоюза будет оформлено в июле и вступит в силу к началу августа, сообщает агентство Франс пресс.

Срок действующих санкций ЕС против России истекает 31 июля.

Решение продлить санкции было согласовано после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон на формальном ужине рассказали о процессе урегулирования ситуации на Украине в рамках минских соглашений.

19 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС продлили санкции, связанные с аннексией Крыма, которые предполагают запрет на инвестиции в регион и торговлю с ним, а также запрещают оказывать туристические услуги.

Накануне о расширении санкций против России из-за ситуации на востоке Украины заявили США. Американское казначейство обнародовало расширенный санкционный список, вошли российские компании и публичные фигуры.

Минские соглашения об ургегулировании конфликта на востоке Украины представля.т собой план выполнения действий, которые должны выполнить Киев и самопровозглашенные республики.

Соглашения были достигнуты в сентябре 2014 года, но так и не претворенны в жизнь. Стороны обвиняют в срыве перемирия друг друга.

Помимо немедленного освобождения пленных и отзыва тяжелой техники с линии конфликта договор предполагал принятие Украиной закона об особом статусе самопровозглашенных республик. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон в октябре 2014 года, однако большая часть его положений вступит в силу только после проведения местных выборов в Донбассе.

Верховная рада также утвердила согласованную в Минске линию разграничения на Донбассе.

Законопроект об амнистии в рамках минских соглашений так и не был подписан президентом Украины.