В США бывшего дипломата обвинили в передаче секретных данных Китаю

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Бывший американский дипломат арестован в США по обвинению в передаче секретных документов особой важности Китаю.

60-летний Кэвин Мэллори, вернувшийся из Шанхая, в апреле был допрошен сотрудниками таможни в Чикаго по поводу незадекларированных 16500 долларов, которые он перевозил в ручной клади.

"Кэвину Мэллори доверяли сверхсекретную информацию, у него был доступ к секретной информации, которую он предположительно выдал и планировал продолжать делиться с представителями иностранных государств", - сообщил помощник директора вашингтонского бюро ФБР Эндрю Вэйл.

Во время добровольной дачи показаний Мэллори сказал, что он передал информацию человеку, который утверждал, что работает в Академии социальных наук Шанхая.

В ФБР полагают, что китайские шпионы используют связи с Академией для прикрытия своей деятельности.

В прокуратуре заявили, что обвинение, выдвинутое против Мэллори, очень серьезное.