Редактор "Страна.ua" Гужва задержан по делу о вымогательстве
В Киеве задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве.
По словам Луценко, Игорь Гужва "требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика". "У следствия имеются видео и аудио доказательства", - добавил генпрокурор в посте на "Фейсбуке".
В четверг вечером Игорь Гужва сообщил об обыске в редакции "Страна.ua". Заместитель главного редактора Светлана Крюкова написала в "Фейсбуке", что обыск проводят полиция и сотрудники Службы безопасности Украины.
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По ее словам, в редакции на момент обыска находились трое сотрудников, в том числе и Гужва.
Ранее Игорь Гужва заявлял, что дело в отношении него сфальсифицировано и было заведено после публикации критического материала о депутате Рады от Радикальной партии Дмитрии Линько.
По версии Гужвы, "пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело".
Весной этого года в отношении Гужвы было заведено уголовное дело за неуплату налогов, относящееся к событиям 2013-14 годов, когда он занимал должность главного редактора украинского издания "Вести".
Гужва тогда подчеркивал, что действия налоговой службы совпали по времени с публикацией в "Страна.ua" нескольких записей разговоров депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого на Украине обвиняют в "хищении госимущества в особо крупных размерах". В частности, в опубликованном "Страна.ua" разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.