Глава Роскомнадзора пригрозил сервису Telegram скорой блокировкой

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации сервиса обмена сообщениями Telegram и его создателю Павлу Дурову.

В нем чиновник констатирует, что все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера были исчерпаны.

"Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации", - говорится в заявлении.

Ведомство требует от сервиса заполнить анкету о компании, управляющей Telegram, и направить ее в Роскомнадзор для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

"Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами", - подчеркнул Жаров.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - добавил он.

Ни бита информации

В середине мая газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил Telegram письмо, где пригрозил заблокировать сервис. Тогда ведомство отказалось комментировать эту информацию.

"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", - прокомментировали тогда эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.

Части ключей для расшифровки данных мессенджера хранятся в дата-центрах в нескольких странах мира, напомнили авторы комментария.

"Для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами", - говорится в тексте.

Согласно закону, "организатор распространения информации" в интернете обязан сообщить Роскомнадзору о начале работы в России. Также он должен обеспечить хранение на территории страны данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В начале мая регулятор внес в список запрещенных ресурсов сайты мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Поводом для этого стал отказ компаний от включения в реестр распространителей информации.

Штаб-квартира Telegram находится в Берлине, а сама компания никак не связана с Россией, несмотря на то, что там родились ключевые разработчики мессенджера - братья Павел и Николай Дуровы, подчеркивается в справке на сайте мессенджера.

На сайте британской Регистрационной палаты также содержится информация о компании Telegram Messenger LLP (обществе с ограниченной ответственностью), зарегистрированной в Лондоне в 2014 году.