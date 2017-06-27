Навальный снова в списке самых влиятельных людей в интернете

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как отмечает Time. Навальному запрещено появляться на государственном телевидении, поэтому его кампания должна будет опираться на социальные сети.

Американский еженедельник Time во второй раз включил политика Алексея Навального в список самых влиятельных людей в интернете. В Топ-25 также попал президент США Дональд Трамп. Он уже назвал себя мировым лидером социальных сетей.

Журнал Time публикует свой ежегодный список самых влиятельных людей в интернете в третий раз. В него, как утверждает редакция журнала, попали те, кто оказывает мировое влияние на социальные сети и в целом способны создавать новостные поводы.

В рейтинге 25 человек. В этом году Навальный - единственный россиянин в этом списке.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля, - объясняют свой выбор редакторы журнала. - У его канала более миллиона подписчиков, а видеоролики, в которых он продемонстрировал доказательства коррупции в правительстве, в этом году спровоцировали волну протестов против властей".

Как отмечает Time, неудивительно, что Навальный "неоднократно подвергался нападкам со стороны российских властей, а после последнего протеста в Москве оказался за решеткой".

Навального приговорили к 25 суткам ареста после акции 12 июня на Тверской: его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В день, когда в Москве и других городах России проходили протестные акции, политика задержали в подъезде его дома 12 июня, не дав ему выйти на улицу.

Накануне Навальный призвал сторонников собраться на Тверской вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова. Политик объяснил это тем, что сразу несколько компаний по требованию столичных властей отказались организовать на проспекте Сахарова сцену и звук.

Time пишет, что Навальный надеется победить Путина на выборах в 2018 году.

"Поскольку ему запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети", - отмечает издание.

Навальный уже попадал в список самых влиятельных людей в интернете журнала Time в 2015 году. Тогда его называли блогером, "разоблачающим коррупцию в режиме Владимира Путина".

Издание писало, что деятельностью Навального естественно недовольны в Кремле, и вспоминало обвинительные приговоры оппозиционеру по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

"Но до тех пор, пока у него есть интернет, он останется проблемой Путина и силой в российской политике", - писал о Навальном журнал.

Кроме того, в 2012 году Time включил Навального в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В том списке политик также был единственным представителем России.

Еще одним политиком, попавшим в Топ-25 самых влиятельных людей в интернете, стал президент США Дональд Трамп.

Его Time сравнил с писателем О. Генри из-за иронических высказываний Трампа в "Твиттере".

Впрочем, как отмечает Time, едкие посты в социальной сети, которые привели Трампа в Белый дом, теперь вредят его карьере президента. Тем не менее, Трамп остается самым читаемым мировым лидером в социальных сетях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У премьера Индии Моди и у президента США Трампа миллионы подписчиков в социальных сетях

В понедельник президент США провозгласил себя, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди "мировыми лидерами соцсетей".

"Я рад сообщить американскому народу, прессе, индийскому народу, что мы мировые лидеры соцмедиа. Мы верим в возможность давать народу быть на прямой связи с чиновниками и слышать отклик от него", - заявил Трамп, выступая с приветственной речью на встрече с Моди, который приехал в Вашингтон с официальным визитом.

Моди в Топ-25 влиятельных людей в интернете в 2017 году не попал, но входил в этот рейтинг в 2016 и 2015 годах как мировой лидер с самым большим количеством подписчиков в социальных сетях после тогдашнего президента США Барака Обамы.

Сейчас у Моди 31 млн подписчиков в "Твиттере" и 41 млн - в "Фейсбуке".

Автора книг о Гарри Поттере писательницу Джоан Роулинг Time внес в Топ-25 самых влиятельных в интернете людей за ее критику популистских лидеров, в том числе Трампа и лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

В список влиятельных людей в интернете журнал включил и сирийскую девочку Бану Алабед, которая писала сообщения в социальных сетях из осажденного правительственной армией восточного Алеппо.

"Когда 7-летняя девочка твитит, что боится погибнуть во время бомбежки, мир обращает внимание. Так было с Алабед, чьи ежедневные сообщения из восточного Алеппо помогли лучше узнать об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда очень мало журналистов вообще могли попастьь в этот регион", - отмечает журнал.

Time пишет, что судьба Баны Алабед сложилась более счастливо, чем у многих других ее соотечественников: в декабре 2016 года она вместе со своей семьей была эвакуирована в Турцию, где они теперь живут как беженцы.

В список Time также попала американская модель и телеведущая Крисси Тейген, у которой 13 миллионов подписчиков в Instagram.

Как отмечает Time, Тейген пишет на разные темы - от пластической хирургии, до церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Журнал отмечает, что после рождения дочери Луны в 2016 году она очень откровенно рассказывала своем опыте материнства и о борьбе с послеродовой депрессией.