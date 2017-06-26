Песков о блокировке Telegram: перейдем на другой мессенджер

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Если мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пресс-служба Кремля начнет пользоваться другими сервисами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, есть выбор", — заявил Песков журналистам.

При этом он не стал комментировать заявление создателя мессенджера Павла Дурова о том, что требование Роскомнадзора предоставить ключи для дешифрации нарушает статью конституции о тайне переписки.

"Это не наш вопрос", - заявил Песков.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации сервиса Telegram, в котором заявил, что мессенджер не исполняет требования российского закона об организаторах распространения информации и предупредил об угрозе его блокировки в России.

Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В воскресенье в эфире телеканала НТВ Жаров заявил, что Дуров не желает предоставлять спецслужбам ключи для дешифрации информации, и это "позволяет террористам безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций".

Уже на следующий день о том, что члены международных террористических организаций на территории России пользуется именно мессенджером Telegram, заявили в ФСБ. В спецслужбе также сообщили, что исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга использовал Telegram для связи со своим "зарубежным куратором".

"Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением", — ответил на это Дуров в соцсети "ВКонтакте".

Владелец Telegram считает, что потенциальная блокировка мессенджера ничуть не усложнит жизнь террористам, поскольку в их распоряжении останутся десятки других сервисов, построенных на оконечном шифровании.

Требование Роскомнадзора, по мнению Дурова, "не только противоречит 23-й статье конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

Ранее Дуров также говорил, что в случае блокировки Telegram российские чиновникик перейдут на другие мессенджеры, "подконтрольные Америке".

Российские власти призывают не драматизировать ситуацию в связи с возможной блокировкой Telegram.

"Как говорил товарищ Сталин, незаменимых у нас нет", - отметил замминистра связи Алексей Волин, отвечая на вопрос, существует ли мессенджер, который сможет занять место Telegram.