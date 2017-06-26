Возбуждено дело об избиении кандидата в спецназ ФСИН на тренировке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнего Владислава Елфимова, впавшего в кому после вступительных испытаний в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тюменской области.

Как говорится в сообщении на сайте тюменского управления СКР, 5 мая 2017 года "неустановленное лицо" на территории ФСИН во время учебного спарринга нанесло молодому человеку 1995 года рождения травмы в виде ушиба головного мозга, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

По словам родственников Владислава Елфимова, 5 мая молодой человек проходил вступительные испытания в спецназ ФСИН, после которых попал в реанимацию с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг, а затем впал в кому.

Во ФСИН родственникам сообщили, что Владислав упал в душе, потеряв сознание после кросса, однако другие сотрудники ведомства на условиях анонимности рассказали, что молодой человек участвовал в спарринге с тремя действующими сотрудниками, говорят близкие пострадавшего.

"Мне сказали, что это не было похоже на бой. Бойцы спецназа поочередно избивали Влада. У него ушибы по всему телу и на переносице. А в черепе в теменной части вставлена пластина", - рассказала изданию "Медуза" сестра Владислава Елена Дрозд.

13 июня молодой человек вышел из комы и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Угрозы его жизни нет, однако состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

"У Владислава есть положительная динамика. Сейчас врачи уже не расценивают его состояние как вегетативное, а говорят, что он перешел в состояние минимального сознания", - сообщила сестра Елфимова тюменскому порталу 72.ru

Владислав Елфимов прошел службу в десантных войсках. Он увлекался спортом и вел здоровый образ жизни, говорят его друзья.