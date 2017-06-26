Бежавшего из тюрьмы в Арканзасе поймали спустя 32 года

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В городе Спрингдейл американского штата Арканзас пойман заключенный, бежавший из местной тюрьмы более 30 лет назад.

Стивен Дишман отбывал в тюрьме в округе Линкольн семилетний срок за кражу со взломом. Он был осужден в декабре 1984 года и имел право на условно-досрочное освобождение в декабре 1987 года.

Однако 28 мая 1985 года Дишман совершил побег. Все эти 32 года он находился в розыске. Поймали его в том же штате, где он и отбывал наказание.

Как сообщил сотрудник пресс-службы Департамента исправительных учреждений штата Арканзас, Дишман, которому сейчас уже 60 лет, должен будет отсидеть в тюрьме неотбытый им срок. Кроме того, ему могут предъявить новые обвинения в связи с побегом.

В списке разыскиваемых властями Арканзаса в настоящее время числятся еще четверо заключенных, бежавшие из тюрем.

Согласно сайту Департамента исправительных учреждений штата, рекордсменом по продолжительности нахождения на свободе после побега является некий Вил Ли, осужденный за кражу - он сбежал из тюрьмы 15 июля 1984 года.