Присяжные признали виновными подсудимых по делу Немцова

Media playback is unsupported on your device Кто убил Бориса Немцова? Восемь месяцев процесса, казалось бы, должны были дать ответ.

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенного 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

Все пять подсудимых - Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - признаны виновными в совершении этого преступления в составе организованной преступной группы, передает из зала заседания суда корреспондент Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин.

На вопрос, "доказано ли, что указанные действия [убийство] совместно и согласованно с Губашевым А., Губашевым Ш., Эскерхановым, Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью, совершил Дадаев", утвердительно ответили 10 из 12 присяжных.

Кроме того, присяжные утвердительно ответили на вопросы о том, доказана ли вина каждого подсудимого в отдельности, и сочли, что ни один из обвиняемых не заслуживает снисхождения.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства - в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым - ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину.

Виновны, снисхождения не заслуживают

Коллегия из 12 присяжных находилась в совещательной комнате три дня. Ей надо было ответить на 26 вопросов, поставленных перед ними судьей Юрием Житниковым.

Присяжным не удалось прийти к единодушному мнению по всем вопросам, поэтому по истечении трех часов спорные вопросы были поставлены на голосование.

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/ТАСС Image caption Представители семьи Бориса Немцова считают, что в ходе процесса они так и не услышали от обвинения доказательств вины Хамзата Бахаева

Первая группа вопросов касалась непосредственно убийства Бориса Немцова и роли в этом преступлении каждого из подсудимых.

В результате все пятеро признаны виновными в этом, оснований для снисхождения присяжные в этом случае ни для кого из обвиняемых не обнаружили.

Вторая группа вопросов относится к обвинению подсудимых в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По этим пунктам обвинения все пятеро подсудимых также признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

"Выразили ненависть к чеченскому народу"

Защита как минимум одного из обвиняемых - Темирлана Эскерханова - уже заявила, что будет обжаловать приговор. "Я в шоке. Этим приговором присяжные выразили ненависть к чеченскому народу", - заявила адвокат Анна Бюрчиева.

"Тот факт, что за время процесса были заменены восемь присяжных, уже о многом говорит", - считает она.

О намерении обжаловать приговор заявил и адвокат Марк Каверзин, представляющий интересы Заура Дадаева. "В ходе суда я детально записывал все нарушения, допущенные судьей Житниковым в ходе процесса, и уже готовлю апелляционную жалобу в Верховный суд", - сказал он.

"Данный вердикт - это далеко не окончание этого дела. Если Верховный суд отменит его, то мы снова встретимся здесь для нового рассмотрения дела, но уже в новом составе суда и с новой коллегией присяжных", - пояснил Каверзин.

Он также заявил, что на один из вопросов старшина коллегии объявила ответ "да, виновен", но в выданной судом копии вопросника слово "виновен" зачеркнуто и заменено на "доказано". По мнению Каверзина, это нарушение, на основании которого вердикт может быть отменен.

"Была зачистка коллегии присяжных, мы видели, - сказал адвокат Бахаева Заурбек Садаханов. - Вердикт абсолютно неправомочный, потому что никаких доказательств вины Бахаева следствие не представило. Такое возможно только в стране, где полностью отсутствует правосудие".

Одновременно адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы родственников политика, заявил, что его подзащитные согласны с большей частью вердикта. "Мы считали, что вина Бахаева не доказана, но присяжные решили, что и он виновен", - добавил он.

При этом, как и раньше, Прохоров настаивает на том, что истинный организатор преступления не установлен. По словам Прохорова, в ходе процесса стало очевидно, что, вопреки мнению следствия, организатор преступления - не Руслан Мухутдинов, "а бывший командир батальона "Север" Руслан Геремеев".

Сторона потерпевших и раньше настаивала, что за убийством Немцова стоит Геремеев, найти которого следствие так и не сумело, но в материалах дела он не фигурирует. Следствие считает, что организатором и заказчиком преступления был другой Руслан - Мухутдинов, найти которого тоже не удалось.

Прокуратура в свою очередь выразила удовлетворение вердиктом. "Присяжные признали, что данное дерзкое позорное преступление совершено именно в составе организованной группы", - заявила прокурор Мария Семененко.

Коллективная ответственность

Обсуждение списка вопросов для присяжных состоялось на прошлой неделе, и адвокаты пострадавшей стороны вместе с адвокатами подсудимых подвергли критике формулировки вопросов, предложенные судьей Житниковым. Председательствующего поддержало только гособвинение.

Представители семьи Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров предложили внести в формулировки вопросов важные изменения. Их поддержала сторона защиты.

Однако судья Юрий Житников полностью проигнорировал эти требования и утвердил вопросный лист в собственном, первоначальном варианте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гособвинение считает доказанной вину всех пятерых подсудимых (слева направо): Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, Шадида Губашева, Анзора Губашева и Заура Дадаева

Главной претензией к этому варианту стало то, что действия каждого из подсудимых судья предложил присяжным оценивать только совокупно с действиями остальных четырех подсудимых.

Другими словами, признавая доказанным участие в преступлении одного из обвиняемых, присяжные автоматически соглашались с утверждением, что указанные преступные действия этот обвиняемый совершал "совместно и согласованно" с остальными четырьмя подсудимыми.

Между тем представители семьи Бориса Немцова - адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров - на стадии прений однозначно заявили, что не считают доказанной вину по крайней мере одного из подсудимых - Хамзата Бахаева.

С вынесением вердикта коллегии присяжных заседателей долгий процесс по делу об убийстве Бориса Немцова, начавшийся 3 октября 2016 года, еще не заканчивается.

Имея на руках обвинительный вердикт, судья Юрий Житников должен будет теперь решить вопрос о наказании для каждого из подсудимых.

Помимо самого вердикта присяжных судья будет руководствоваться тем, какие сроки запросит для обвиняемых прокуратура на следующем заседании, которое назначено на 4 июля.

Ожидается, что на составление текста приговора всем пятерым уйдет не менее двух-трех недель.