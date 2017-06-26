РБК извинился перед Сечиным в обмен на отзыв иска на 3 млрд рублей
"Роснефть" и РБК заключили в Арбитражном суде Московского округа мировое соглашение по поданному нефтяной компанией к изданию иску о защите деловой репутации на 3,2 млрд рублей, сообщают российские информагентства. Медиахолдинг уже опубликовал извинения перед "Роснефтью".
Соглашение уже утвердили, и производство по делу прекращено. Из соглашения следует, что "Роснефть" отказывается от материальных требований, а РБК обязуется извиниться перед нефтяной компанией.
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На сайте РБК уже опубликовано совместное заявление издания и "Роснефти". В нем говорится, что руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию "Роснефти".
В заявлении говорится, что руководство РБК и журналисты "приносят свои извинения компании "Роснефть" и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину".
Согласно тексту заявления, стороны конфликта надеются, что в дальнейшем их отношения будут строиться "на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики".
Новый владелец РБК Григорий Березкин заявил Русской службе Би-би-си, что возможность урегулирования спора с "Роснефтью" оценивалась еще во время обсуждения условий покупки холдинга.
"Все стороны приложили усилия к тому, чтобы ситуация разрешилась на приемлемых компромиссных для всех участников судебного спора условиях. Я очень рад, что это получилось сделать", - сказал Березкин.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил агентству ТАСС, что компания отказалась от исковых требований именно из-за того, что холдинг сменил владельца. По его словам, "нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому [к публикации статьи] никакого отношения".
Из-за чего спорили
Спор касается статьи РБК под заголовком "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", которая вышла 11 апреля 2016 года.
Там рассказывалось о планах государства приватизировать часть акций "Роснефти" (Игорь Сечин является исполнительным директором компании). На тот момент Российская Федерация владела 69,5% акций. 19,75% контролировал британский концерн BP. Номинальным держателем еще 10,36% являлся "Национальный расчетный депозитарий".
В 2016 году Владимир Путин объявил о планах продать часть принадлежащих государству акций "Роснефти" - 19,5%. В декабре "Роснефть" объявила о продаже этого пакета катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority и трейдеру Glencore.
В статье РБК со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников и источник в "Роснефти" утверждалось, что "Игорь Сечин опасается, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5% ее акций", и что он якобы попросил правительство не продавать акции компании на рынке, а найти минимум двух покупателей среди азиатских фондов.
"Роснефть" назвала содержащуюся там информацию "ни на чем не основанными фантазиями журналистов или их так называемых источников" и подала к РБК и авторам заметки иск на 3 млрд рублей.
Ответчиками выступили ООО "Бизнес Пресс" (учредитель газеты РБК) и телеканала РБК-ТВ, а также журналисты РБК Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Ответчиком по делу также стал ведущий телеканала РБК-ТВ Константин Бочкарев.
Иск "Роснефти" к РБК содержит рекордную сумму финансовых требований в новейшей истории российских СМИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично, взыскав с РБК лишь 390 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали это решение - в итоге Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил взыскание с РБК штрафа, но все же потребовал опровергнуть распространенную информацию.
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Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную денежную компенсацию, обязав телеканал и сайт издания лишь опубликовать опровержение. Однако "Роснефть" это не устроило, и компания решила дальше требовать 3 млрд рублей, однако в суде кассационной инстанции передумала.
Ранее Игорь Сечин выиграл суды у Forbes, "Ведомостей", "Комсомольской правды", "Новой газеты" и "Росбалта". Во всех этих случаях он не требовал от СМИ материальной компенсации - только опровержения опубликованных сведений.
Последствия иска для РБК
Удовлетворение иска на 3 млрд рублей означало бы банкротство для медиахолдинга. Информация о мировом соглашении появилась почти одновременно с продажей РБК. Михаил Прохоров продал актив группе ЕСН предпринимателя Григория Березкина, которой принадлежат "Комсомольская правда" и газета Metro.
В мае прошлого года после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса холдинг покинули главный редактор РБК Роман Баданин и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская. Многие журналисты также решили покинуть РБК, связав увольнения с давлением чиновников.
Новыми руководителями редакции стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС и "Коммерсанте".