РБК извинился перед Сечиным в обмен на отзыв иска на 3 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В итоге "Роснефть" отказалась от иска к медиахолдингу, а РБК извинился перед "Роснефтью"

"Роснефть" и РБК заключили в Арбитражном суде Московского округа мировое соглашение по поданному нефтяной компанией к изданию иску о защите деловой репутации на 3,2 млрд рублей, сообщают российские информагентства. Медиахолдинг уже опубликовал извинения перед "Роснефтью".

Соглашение уже утвердили, и производство по делу прекращено. Из соглашения следует, что "Роснефть" отказывается от материальных требований, а РБК обязуется извиниться перед нефтяной компанией.

На сайте РБК уже опубликовано совместное заявление издания и "Роснефти". В нем говорится, что руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию "Роснефти".

В заявлении говорится, что руководство РБК и журналисты "приносят свои извинения компании "Роснефть" и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину".

Согласно тексту заявления, стороны конфликта надеются, что в дальнейшем их отношения будут строиться "на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики".

Новый владелец РБК Григорий Березкин заявил Русской службе Би-би-си, что возможность урегулирования спора с "Роснефтью" оценивалась еще во время обсуждения условий покупки холдинга.

"Все стороны приложили усилия к тому, чтобы ситуация разрешилась на приемлемых компромиссных для всех участников судебного спора условиях. Я очень рад, что это получилось сделать", - сказал Березкин.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил агентству ТАСС, что компания отказалась от исковых требований именно из-за того, что холдинг сменил владельца. По его словам, "нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому [к публикации статьи] никакого отношения".

Из-за чего спорили

Спор касается статьи РБК под заголовком "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", которая вышла 11 апреля 2016 года.

Там рассказывалось о планах государства приватизировать часть акций "Роснефти" (Игорь Сечин является исполнительным директором компании). На тот момент Российская Федерация владела 69,5% акций. 19,75% контролировал британский концерн BP. Номинальным держателем еще 10,36% являлся "Национальный расчетный депозитарий".

В 2016 году Владимир Путин объявил о планах продать часть принадлежащих государству акций "Роснефти" - 19,5%. В декабре "Роснефть" объявила о продаже этого пакета катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority и трейдеру Glencore.

В статье РБК со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников и источник в "Роснефти" утверждалось, что "Игорь Сечин опасается, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5% ее акций", и что он якобы попросил правительство не продавать акции компании на рынке, а найти минимум двух покупателей среди азиатских фондов.

"Роснефть" назвала содержащуюся там информацию "ни на чем не основанными фантазиями журналистов или их так называемых источников" и подала к РБК и авторам заметки иск на 3 млрд рублей.

Ответчиками выступили ООО "Бизнес Пресс" (учредитель газеты РБК) и телеканала РБК-ТВ, а также журналисты РБК Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Ответчиком по делу также стал ведущий телеканала РБК-ТВ Константин Бочкарев.

Иск "Роснефти" к РБК содержит рекордную сумму финансовых требований в новейшей истории российских СМИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично, взыскав с РБК лишь 390 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали это решение - в итоге Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил взыскание с РБК штрафа, но все же потребовал опровергнуть распространенную информацию.

Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную денежную компенсацию, обязав телеканал и сайт издания лишь опубликовать опровержение. Однако "Роснефть" это не устроило, и компания решила дальше требовать 3 млрд рублей, однако в суде кассационной инстанции передумала.

Ранее Игорь Сечин выиграл суды у Forbes, "Ведомостей", "Комсомольской правды", "Новой газеты" и "Росбалта". Во всех этих случаях он не требовал от СМИ материальной компенсации - только опровержения опубликованных сведений.

Последствия иска для РБК

Удовлетворение иска на 3 млрд рублей означало бы банкротство для медиахолдинга. Информация о мировом соглашении появилась почти одновременно с продажей РБК. Михаил Прохоров продал актив группе ЕСН предпринимателя Григория Березкина, которой принадлежат "Комсомольская правда" и газета Metro.

В мае прошлого года после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса холдинг покинули главный редактор РБК Роман Баданин и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская. Многие журналисты также решили покинуть РБК, связав увольнения с давлением чиновников.

Новыми руководителями редакции стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС и "Коммерсанте".