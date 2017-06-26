Облицовочные панели, использовавшиеся на Гренфелл-тауэр в Лондоне, изъяты из продажи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали по меньшей мере 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

Американская компания Arconic, поставлявшая облицовочные панели, которые стали главной причиной быстрого распространения пожара в многоэтажном жилом доме Гренфелл-тауэр в Лондоне, объявила о прекращении продаж этих изделий по всему миру для покрытия фасадов высотных зданий.

Компания объявила об этом после того, как в воскресенье правительство Великобритании сообщило, что облицовка 60 многоэтажных жилых домов в 25 районах Англии не прошла пожарную инспекцию на возгораемость.

Инспекции подлежат по меньшей мере 600 подобных зданий по всей стране. Министерство по делам местного самоуправления сообщило, что во всех домах, обследованных на данный момент, облицовочные панели оказались горючими.

В результате пожара в Гренфелл-тауэр, 24-этажного многоквартирного здания на западе Лондона, 14 июня погибли по меньшей мере 79 человек.

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Премьер-министр Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.