ФАС сочла завышенными цены в кафе московских аэропортов

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Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" и "Му-Му", а также сети кофеен "Шоколадница", работающих в московских аэропортах.

Как уточняет ФАС, это первые дела из-за монопольно высоких цен на еду в аэропортах Подмосковья. Поводом к возбуждению дел послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов, сообщил регулятор.

По данным ФАС, проверка, проведенная на территории аэропортов Домодедово и Жуковский, подтвердила обоснованность жалоб.

"Цены на услуги указанных сетей, расположенных на территории аэропортов Московской области, значительно превышают цены на аналогичные услуги в точках питания на территории Москвы и Московской области", говорится на сайте ФАС.

В отношении компаний, торгующих продуктами и оказывающих услуги общественного питания на территории аэропорта Шереметьево, проверка продолжается.

Компании, ставшие объектом расследования ФАС, пока не комментировали претензии, предъявленные им антимонопольным регулятором.