Президент Бразилии Темер обвинен генпрокурором в коррупции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для Темера процесс может закончиться потерей президентского кресла

Президента Бразилии Мишела Темера поймали на взяточничестве. Генпрокурор страны Родригу Жано впервые в истории страны попросил Верховный суд страны предъявить действующему главе государства обвинения.

Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, замешанного в коррупционном скандале.

В документе за подписью генпрокурора Жано говорится, что Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес "подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах".

В запросе утверждается, что с марта по апрель этого года президент "получил для себя намеренно и через посредника Родригу Рошу Лоуреса незаконные блага в размере 500 тысяч реалов (152 тысячи долларов), предоставленные Жоэсли Мендонсой Батистой, президентом компании J&F Investimentos S. A.".

Эта компания владеет JBS S.A. - крупнейшим предприятием мясной промышленности в мире.

Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, который теперь должен решить, может ли дело отправиться в нижнюю палату парламента страны.

Согласно бразильскому законодательству, она должна решить путем голосования, разрешить ли суду начать процесс против главы государства.

Если за разрешение проголосует две трети палаты, президента отстранят от должности на 180 дней, пока будет идти суд.

Исполняющим обязанности главы государства на это время станет спикер нижней палаты Родригу Майя, союзник Темера.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он потеряет свой пост.

Если судьи не смогут вынести приговор за это время или оправдают его, Темер вернется в президентское кресло.

Темер пообещал доказать свою невиновность.

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Коррупционный скандал, затронувший главу государства, разгорелся в Бразилии в середине мая.

Братья Жоэсли и Уэсли Батиста, владельцы JBS S.A, передали в Верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить экс-председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Эдуарду Кунью.

Именно Эдуарду Кунья инициировал импичмент бывшего президента страны Дилмы Русеф.

По версии следствия, деньги предназначались для покупки молчания Куньи. В распоряжении полиции также оказалась видеозапись, на которой советник Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента.

Мишел Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По его словам, компрометирующая его запись - "фальшивка", а диалог смонтирован.

В чем еще обвиняли бразильского президента

Это не первый коррупционный скандал, связанный с президентом Бразилии. Темер уже стал фигурантом дела о незаконном финансировании предвыборной кампании 2014 года бывшего президента страны Дилмы Русеф.

Темер участвовал в кампании в паре с ней и занял после ее победы пост вице-президента. Он сменил Русеф на посту главы государства после объявленного ей импичмента.

Впрочем, в начале июня Верховный суд страны оправдал Темера. Из семи судей за закрытие дела проголосовали четверо, трое высказались против оправдания президента.

Если бы суд признал Темера и Русеф виновными, результаты выборов были бы аннулированы, а значит, Темер мог лишиться поста.

Судья, председательствовавший на этом процессе,посчитал, что предъявлено достаточно доказательств коррумпированности кандидатов для отмены выборов.

Тем не менее другие судьи не согласились с ним, заявив, что факт использования незаконных пожертвований именно для финансирования избирательной кампании так и не был доказан.

Кроме того, Темера обвинили в оказании давления на кабинет министров.

В ноябре 2016 года бывший министр культуры Марселу Калеру заявил, что Темер просил его помочь другому министру в бизнес-сделке.

По словам Калеру, от него требовалось разрешить строительство элитного жилья на участке в историческом районе Салвадора, принадлежащем секретарю по делам правительства канцелярии президента Жедделу Виейре Лиме.

Министр заблокировал проект застройки. Калеру рассказал полиции, что президент давил на него, требуя изменить решение. Темер отрицал все обвинения.

В Бразилии проходят масштабные демонстрации с требованием отставки Темера. В конце мая участники акций протеста устроили пожар в здании министерства сельского хозяйства в столице страны городе Бразилиа и повредили еще несколько правительственных зданий.

Мишел Темер стал президентом всего год назад после импичмента Дилмы Русеф. Он обещал покончить с коррупцией в стране.