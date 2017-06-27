Дуров отрицает создание легкого способа обойти блокировку Telegram

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дуров пообещал, что официальные новости о блокировке мессенджера в России будут публиковаться в блоге на сайте telegram.org

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров отрицает, что компания работает над простым методом обхода блокировки сервиса в России.

Дуров уличил СМИ в использовании информации из неофициальных русскоязычных каналов о Telegram, и отметил, что его команда официально не обещала придумать способ обойти блокировку мессенджера "в два клика".

Дуров отметил, что СМИ активно цитируют РБК, который пишет про "два клика" для обхода блокировки, ссылаясь на "команду Telegram".

"Не дайте себя обмануть - все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org", - написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

Сообщение о том, что команда Telegram работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России, появилось во вторник вечером в канале "Новости Telegram". Это один из самых популярных каналов в мессенджере - более 100 тыс подписчиков.

"Обещаем, что это будет делаться в 2 клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас. В ближайшие дни мы подробнее расскажем вам, как это будет работать. Оставайтесь с нами!", - говорилось в сообщении.

Канал "Новости Telegram" процитировали множество СМИ, включая РБК, Интерфакс, TJournal, "Известия", "Московский Комсомолец" и НТВ.

Позднее авторы канала отредактировали запись, признав, что они не официальные представители Telegram и прямого контакта с командой мессенджера у них нет. Также канал сменил название на "Неофициальные новости Telegram".

"У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов. Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь - на моей странице в ВК", - написал Дуров.

Разработчики Telegram уже предусмотрели выход на случай блокировки десктоп-приложения мессенджера - работа через сетевой протокол SOCKS5. Он позволяет подключаться к мессенджеру с помощью серверов в странах, где Telegram не запрещен. Кроме того, команда мессенджера обещала, что в мобильной версии приложения тоже появится возможность подключения через протокол SOCKS5.

Конфликт российских властей с Telegram

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские пользователи скоро могут лишиться доступа к Telegram

Над Telegram нависла угроза блокировки в России - глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня опубликовал открытое письмо к команде мессенджера, в котором заявил, что она не исполняет требования российского закона об организаторах распространения информации.

Он предупредил об угрозе блокировки Telegram. "Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - заявил Жаров.

По российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В администрации Telegram ранее отмечали, что хранят переписку пользователей на серверах в разных странах, в том числе в Великобритании, Сингапуре и США. Исключение - сообщения в секретных чатах. Они хранятся только на устройствах тех пользователей, которые ведут переписку в секретных чатах. Общего хранилища данных нет: разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.

Позднее в интервью НТВ Жаров заявил, что его ведомство не будет "блокировать Telegram завтра", но время "исчисляется днями".

Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке", - Whatsapp или Facebook Messenger. "Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", - сказал основатель Telegram.

В ответ на заявление Жарова, что мессенджер отказывается предоставить ключи шифрования Telegram "всем спецслужбам мира", Дуров отметил, что глава Роскомнадзора не понимает принципов шифрования.

Затем российская Федеральная служба безопасности заявила, что исполнитель теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге использовал мессенджер Telegram для связи с "зарубежным куратором". В спецслужбе отметили, что Telegram предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации".